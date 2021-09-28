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В Одесской области мальчик помог полицейским задержать грабителя

В Одесской области мальчик помог полицейским задержать грабителя

Полицейские объявили жителю Подольская подозрение в ограблении дома местной жительницы. Задержать преступника помог 13-летний сын хозяйки дома.

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Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Украины в Одесской области.

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О происшествии полицейским сообщила пострадавшая. Женщина рассказала, что около трех часов ночи, когда все спали, в ее незапертый дом проник неизвестный мужчина.

Незваный гость успел забрать два мобильных телефона, когда его спугнул 13-летний сын заявительницы. Парень разбудил мать, а сам бросился за правонарушителем.

Вернувшись, он назвал полицейским приметы мужчины и указал, в каком направлении тот убежал. Правоохранители оперативно задержали подозреваемого и изъяли у него чужие гаджеты.

Подростка же поощрили подарком.

А узнав, что тот мечтает стать полицейским, – предложил присоединиться к занятиям спортом и принять участие в тренировках по самбо.

Злоумышленнику следователи сообщили о подозрении в грабеже, соединенном с проникновением в жилье, по ч.3 ст.186 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

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Фото Главного управления Нацполиции Украины в Одесской области

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Редакция ПРОФИЛЬ

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