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Баранина Фрумушики и бессарабский орех: деликатесы Одесщины могут попасть в список продуктов с защищенным географическим указанием

Баранина Фрумушики и бессарабский орех: деликатесы Одесщины могут попасть в список продуктов с защищенным географическим указанием

Известные в Одесской области и за ее пределами”Баранина Фрумушики” и “Бессарабский орех” могут стать защищенными географическими брендами. 

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Об этом заявила национальный эксперт по вопросам создания Дорог вина и вкуса проекта ЕС «Поддержка развития системы географических указаний в Украине» Валерия Бондаренко.

Дороги вина и вкуса в рамках проекта «Географические указания в Украине» были созданы с целью популяризации и поддержки украинских продуктов и сервисов.

На сегодняшний день в Украине официально зарегистрированы три продукта с защищенным географическим указанием — гуцульская коровья брынза, гуцульская овечья брынза и мелитопольская черешня. Еще десять наименований ожидают регистрации.

– Сейчас идет работа над разработкой спецификаций еще двух наименований – баранина Фрумушики и Бессарабский орех, – отметила Валерия Бондаренко. – Это продукция участников первого эногастротуристического продукта Украины «Дороги вина и вкуса Украинской Бессарабии».

Кроме того, по словам эксперта, готовятся к регистрации такие продукты и названия: херсонский арбуз, карпатский мед, вина «Закарпатья», «Шабский», «Белгород-Днестровский», «Ялпуг».

Процесс регистрации занимает порядка 12 месяцев.

Сейчас проект ожидает принятия парламентом трех секторальных законов, регулирующих использование и охрану географических указаний для сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, а также для вин и спиртных напитков.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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