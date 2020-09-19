На озере Ялпуг появится новая зона отдыха

Ее оборудуют для детей и взрослых с видом на озеро Ялпуг. Здесь уже прошел масштабный субботник, в ходе которого местные жители самостоятельно расчистили территорию, срезали засохшие деревья и вывезли мусор. В планах — построить детскую площадку, проложить тротуарные дорожки, установить скамейки и высадить новые деревья и кустарники.

А вот старое здание детсада в Криничном хотят использовать под этнографический музей, и рядом с ним построить небольшой дом по болгарским традициям. Местная община уже заготовила лампачи — глиняные кирпичи, с помощью которых в былые времена строили дома.