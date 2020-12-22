Банки могут реструктурировать кредиты должников из-за карантина

Национальный банк Украины рекомендовал банкам реструктурировать кредиты заемщикам, которые испытывают финансовые трудности от введения карантина. Это касается должников, которые не могут обслуживать кредиты.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Реструктуризация не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки. Банки не должны устанавливать комиссии за реструктуризацию, говорится в сообщении.

Реструктуризацию рекомендовано проводить дистанционно. Для ее проведения заемщики – юридические лица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы.

НБУ постановлением, которое вступает в силу 22 декабря, одобрил комплекс антикризисных мер для поддержки банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в том числе усиленного карантина (с 8 до 24 января 2021 года).

Читайте также: В Украине усилили карантин: к чему готовиться одесситам?