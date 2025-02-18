Гра відбулася у комплексі «Маленький Париж» міста Чернівці.

У нинішньому сезоні, до фінального матчу, команди зустрічалися п’ять разів. Чотири – в регулярному чемпіонаті України і Суперкубку. З великою перевагою «Буковинка» виграла всі матчі, програвши при цьому тільки сет.

У цьому матчі «Балта» вперше виступала проти «Буковинки» з новою розігрувачкою – 36-річною Аллою Політанською, яка грала у команді «Хіміка» та тричі ставала чемпіонкою України і тричі піднімала національний Кубок. У парі з Анною Кириченко, яка теж була новою у команді, Алла Політанська суттєво зміцнила команду і допомогла вибороти першу таку перемогу в історії клубу «Балта».

Вирішальним став третій сет, в якому «Балта» з перших хвилин повела. І хоч дозволила суперницям догнати себе, все ж наприкінці показала стійкість і волю до перемоги.

В результаті завзятої боротьби балтянки перемогли чинних володарок Суперкубка з рахунком 3:0, ставши володарками Кубка України 2024/2025 років.

Персональні призи отримали найвправніші виконавиці Анастасія Стрельбицька, Ксенія Ратій, Ірина Ногіна. Найрезультативнішою гравчинею фіналу визнано Ірину Ногіну.

Як зазначають у Федерації волейболу України, секрет феєричного тріумфу «Балти» у вирішальному поєдинку – у трьох простих речах. У першому сеті підопічні Андрія Романовича показали спроможність бути непередбачуваними. У другому – розважливо-переконливими. І, нарешті, у третьому – стійкими.

– Ця перемога – результат наполегливої праці, сили духу та командної єдності. Волейболістки «Балти» довели: Одещина – край переможців, – прокоментував подію Балтський міський голова Сергій Мазур. – Вітаємо дівчат, тренерський штаб і всіх, хто вірив у цей успіх.

Команду також привітали голова Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер та голова Подільської райадміністрації Михайло Лазаренко, висловивши спортсменкам вдячність за їхню працю, якою вони роблять Подільщину і Одещину сильною на спортивних аренах.