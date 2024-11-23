Как футбольный тренер готовит в Кодыме победителей

С чего все началось?

Сергей еще в детстве, которое проходило в Кировоградской области, в городе Новоукраинка, записался в футбольную секцию. Ему тогда было семь лет. Учился он под руководством талантливых тренеров Владимира Резникова и Владимира Демидова. Уже в десятом классе играл за сборную Кировоградской области на первенстве Украины. В составе команды «Колос» стал чемпионом области и победителем зональных всеукраинских соревнований среди сельской молодежи.

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Сергей рос в учительской семье. По желанию отца поступил в Одесское высшее инженерное мореходное училище, учился на судоходном факультете. Но и тогда играл за сборную заведения.

Затем была служба в армии. А после – учеба на факультете физкультуры в Одесском педуниверситете. Тогда на факультете готовили не только учителей, но и тренеров.

Там Сергей встретил свою возлюбленную – Валентину. Он перевелся на заочное обучение и пошел работать в Кодымскую детско-юношескую спортшколу.

За сорок лет воспитал 200 футболистов

Сергей Авимович за сорок лет работы воспитал более 200 юных футболистов. У него учились не только кодымчане, но и дети из Лысогорки, Ивашкова, Загниткова, Будеев, Тимкового, Шершенцов. Многие из них посвятили себя профессиональному футболу, чем тренер очень гордится.

Воспитанники Сергея Елькина становились победителями турниров разного уровня: чемпионами Украины на соревнованиях Всеукраинской ассоциации сельского футбола; вице-чемпионами области в турнире среди образовательных учреждений и ДЮСШ; чемпионами области в соревнованиях на призы клуба «Кожаный мяч» и других. Недавно команда заняла третье место на всеукраинском турнире в Буковеле.

Недавно игроки завоевали Кубок за первое место в турнире, который состоялся в селе Тимково во время открытия спортивной площадки.

Кстати, площадка в Тимковом – это футбольное поле с искусственным покрытием размером 40 на 20 метров, о котором мечтают и футболисты Кодымы. Обустроено оно за средства областного бюджета по инициативе главы Слободского поселкового совета Виктора Доцуленко и главы Одесской военной администрации Олега Кипера, который рос в этом селе и играл в Тимковской футбольной команде и за сборную Кодымского района.

60 лет – самое время для любимого дела

– Завершив тренировать взрослую команду, я начал развивать ветеранский футбол. В команде играют те, кому 60 и больше. Я вам скажу, что шестьдесят – это не тот возраст, чтобы перестать заниматься любимым делом. Это как раз то время, когда мы можем быть примером для молодежи, – поделился мыслями Сергей Елькин.

Сегодня он не только тренирует ветеранов футбола, но и играет вместе с ними.

– Честь Кодымщины вместе с кодымчанами защищают и мои коллеги и друзья из разных городов Украины – из Харькова, Львова, Сум, Черновцов. География моей команды – это Украина, – гордится тренер.

Недавно футбольная команда «Ветеран Кодымы» 60+ вернулась с победой из Анталии (Турция), где проходил международный турнир. Кодымчане впервые выступали на таких соревнованиях. И завоевали почетное третье место, соревнуясь с представителями США, Великобритании, Болгарии, Турции и других стран мира.

Каждая поездка на соревнования – это и экскурсия

Как вы думаете, что самое важное для спортивных тренеров? Конечно, высокие спортивные результаты воспитанников. Для Сергея не менее важно воспитать умных, сильных и мужественных, преданных Украине людей.

– Я хочу, чтобы, осваивая футбольные навыки, дети учились любить свой край, свою Родину. Мне всегда хотелось показать детям Украину с ее богатейшей культурой и историей. Поэтому стараюсь организовывать больше поездок на соревнования в разные уголки нашей страны. Мы были в Виннице и Харькове, Хмельницком и Днепре, Львове и Тернополе, Полтаве и Херсоне, Николаеве и Приморске, Скадовске и Ужгороде, – рассказывает Сергей Елькин.

Везде, где проходят игры, тренер обязательно ведет детей на экскурсии, знакомит их с историческими памятниками.

И даже война не стала преградой для спортивных побед. За годы войны дети сыграли 15 турниров, имеют награды и кубки.

– Мы тренируемся, ездим, знакомимся с игроками. Это помогает детям осознать, что все украинцы – с запада и востока, с севера и юга – объединены в борьбе за победу. И у многих из них родители на фронте защищают Украину, – продолжает тренер.

Расскажем миру о Кодыме

– Сергей Авимович, как удается организовать столько поездок?

– Раньше нам немного помогали финансово спонсоры. А в последнее время мы ездим за собственные средства – собираем единомышленников, людей, увлеченных футболом, которые осознают, насколько важен спорт в жизни детей и взрослых.

Недавно команда юных футболистов вернулась из Микуличина, что на Ивано-Франковщине, где завоевала серебро. В декабре тренер с младшей и старшей группой собираются на турнир в Тячев и в Межгорье на Закарпатье.

Также в планах поездки на соревнования – как с детьми, так и со взрослыми – за границу. Ведь футболисты получили приглашения от представителей многих стран мира.

– Мы на спортивных площадках в каждой стране будем заявлять об Украине и о маленьком городке, в котором любят футбол и свою страну, – рассказывает тренер.

– Какие еще планы у вас на этот год?

– Знаете, очень хочется, чтобы наконец-то была достроена футбольная площадка и в Кодыме, которая уже восемь лет на стадии завершения. Ведь наши спортсмены заслуживают того, чтобы иметь современное футбольное поле. Что касается планов, то накануне Рождества я запланировал грандиозный спортивный праздник, на котором соберутся друзья и коллеги со всей Украины. Мы проведем спортивные встречи, посвященные ВСУ, а также экскурсии для гостей города – нам есть что показать и есть чем гордиться. Ведь и в маленьких городках есть пространство для воплощения большой мечты.

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