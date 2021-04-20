Авиакомпания Windrose открывает новый рейс – из Одессы в Болгарию

Украинская авиакомпания Windrose («Роза ветров») открывает новый рейс из Одессы: с 12 июня можно будет долететь прямым рейсом до болгарского города Бургаса, расположенного на побережье Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского аэропорта.

Вылеты из Одессы будут осуществляться по средам и субботам. Билеты уже в продаже на сайте авиакомпании, а также у туроператоров и турагентств города.

Между тем, в аэропорту напоминают, что в связи с пандемией COVID-19 перед планированием поездки необходимо узнать актуальные условия въезда в страну назначения на официальных сайтах посольства или консульства.

Как сообщалось ранее, летом этого года ирландская лоукост-авиакомпания Rianair откроет авиасообщение между Одессой и аэропортом Керкира на греческом острове Корфу.

Также стало известно, что дочерний лоукостер Turkish Airlines – AnadoluJet откроет регулярные рейсы из Одессы в Даламан (Турция).