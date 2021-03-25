Rianair запустит авиарейсы из Одессы на остров в Греции

Авиарейсы стартуют летом 2021 года, информирует ресурс lowcost.ua

Планируется, что первый рейс по маршруту Одесса — Корфу будут 4 июля и далее дважды в неделю — по средам и воскресеньям.

Вылет с Корфу — в 13:00, прилет в Одессу — в 15:05. Вылет из Одессы — в 15:40, прилет на Корфу — в 17:45. Цена на билет — от 26 евро в один конец.

Напомним, “дочка” Turkish Airlines откроет новый маршрут из Одессы в Турцию.