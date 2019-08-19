Авіакомпанія «Мотор Січ» зменшить кількість рейсів між Одесою та Києвом

На час виконання рейсів з Київського аеропорту Бориспіль, авіакомпанія «Мотор Січ» знизить кількість рейсів між Києвом і Одесою.

Про це повідомили на офіційному сайті кампанії «Мотор Січ».

У період з 2 по 12 вересня 2019 року будуть виконуватися рейси з Одеси до Києва о 7:40 і 8:50, а у зворотному напрямку – 21:10 і 20:40.

Тоді ж скасують регулярні рейси М9 251 Одеса – Київ (Бориспіль) і М9 254 Київ (Бориспіль) – Одеса.

З 7 вересня не будуть виконуватися рейси М9 245 – Одеса-Київ (Бориспіль) і М9 246 і М9 256 Київ (Бориспіль) – Одеса, а з 8 вересня – М9 247 і М9 257 Одеса-Київ (Бориспіль) і М9 248 Київ ( Бориспіль) – Одеса.

Пасажири, які вже купили рейси на ці дати, можуть повернути їх через контактний центр авіакомпанії.

Нагадаємо, нещодавно авіакомпанія Wizz Air заявила, що запустить 6 нових рейсів з аеропорту Одеса.

Фото: УНІАН