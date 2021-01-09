Авиакатстрофа в Индонезии: граждан Украины на борту не было – МИД

По предварительным данным посольства Украины в Индонезии, на борту самолета рейса SJ182, который потерпел крушение вблизи города Джакарта, не было украинцев.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

“По предварительной информации посольства Украины в Индонезии и авиакомпании Sriwijaya Air, украинцев не было на борту самолета рейса SJ182, который потерпел катастрофу вблизи Джакарты”, – говорится в сообщении.

Напомним, 9 января в Яванском море возле необитаемого острова Мале разбился Боинг 737, на борту которого было 59 человек – пассажиров и членов экипажа.