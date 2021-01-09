Авиакастрофа в Индонезии: разбился самолет с десятками пассажиров (фото, видео)

В Яванском море возле необитаемого острова Мале разбился Боинг 737, на борту которого было 59 человек – пассажиров и членов экипажа.

Самолет компании Sriwijaya Air вылетел сегодня, 9 января из столицы Индонезии Джакарты на остров Калимантан и исчез с радаров, заявил министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади, сообщает местный сайт detik.

Согласно заявлению капитана корабля береговой охраны Trisula, моряки обнаружили обломки самолеты и фрагменты тел.

Также на воде были замечены спасательные жилеты и разлившееся авиационное горючее.

На информацию уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.

“По информации индонезийских властей, вблизи Джакарты потеряна связь с самолетом местных авиалиний рейса SJ182. Продолжаются поисковые работы. Посольство Украины в Индонезии проверяет наличие украинцев среди пассажиров”, – заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Напомним, год назад в Тегеране сбили украинский пассажирский самолет.