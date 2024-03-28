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Одесса без света: адреса аварийных отключений и как составляются графики

Одесса без света: адреса аварийных отключений и как составляются графики

В четверг, 28 марта, в Одессе продолжаются стабилизационные и плановые отключения света. В компании «ДТЭК Одесские электросети» пояснили, как и по какому принципу составляю графики почасовых отключений.

Сегодня, 28 марта, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии до 19:00. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса:

  • Пироговская, 3, 3а, 5, 13, 13/корп.3, 13/корп.4, 13/корп.5,
  • Среднефонтанская, 26-47/51,
  • переулок Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 22, 16/18,
  • Садовая, 11,
  • переулок Садовый, 3-11.

В Одессе и Одесском районе продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Многие одесситы не понимают почему в области и в других районах есть свет, а в городе он выключается по несколько раз.

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В «ДТЭК Одесские электросети» дали ответ:

Когда мы готовим графики стабилизационных отключений или когда готовимся к запуску экстренного отключения, мы смотрим на мощность потребления. Выбираем те линии, исключив которые суммарно мы получим необходимый для сбалансирования объем электроэнергии.

В графики попадают все линии, питающие бытовых и промышленных клиентов. Исключение — линии, питающие объекты критической инфраструктур, их мы не отключаем.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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