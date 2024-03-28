Одесса без света: адреса аварийных отключений и как составляются графики

Сегодня, 28 марта, в связи с плановыми работами энергетиков, некоторые одесситы остались без электроэнергии до 19:00. ДТЭК «Одесские электросети» сообщает адреса:

В Одессе и Одесском районе продолжают действовать графики стабилизационных отключений. Многие одесситы не понимают почему в области и в других районах есть свет, а в городе он выключается по несколько раз.

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В «ДТЭК Одесские электросети» дали ответ:

Когда мы готовим графики стабилизационных отключений или когда готовимся к запуску экстренного отключения, мы смотрим на мощность потребления. Выбираем те линии, исключив которые суммарно мы получим необходимый для сбалансирования объем электроэнергии.

В графики попадают все линии, питающие бытовых и промышленных клиентов. Исключение — линии, питающие объекты критической инфраструктур, их мы не отключаем.