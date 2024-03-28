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Одеса без світла: адреси аварійних відключень і як складаються графіки

Одеса без світла: адреси аварійних відключень і як складаються графіки

У четвер, 28 березня, в Одесі тривають стабілізаційні та планові відключення світла. У компанії “ДТЕК Одеські електромережі” пояснили, як і за яким принципом складають графіки погодинних відключень.

Сьогодні, 28 березня, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії до 19:00. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси:

  • Пироговська, 3, 3а, 5, 13, 13/корп.3, 13/корп.4, 13/корп.5,
  • Середньофонтанська, 26-47/51,
  • провулок Середньофонтанський, 1б, 3, 6, 6б, 22, 16/18,
  • Садова, 11,
  • провулок Садовий, 3-11.

В Одесі та Одеському районі продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень. Багато одеситів не розуміють чому в області та в інших районах є світло, а в місті воно вимикається по кілька разів.

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У “ДТЕК Одеські електромережі” дали відповідь:

Коли ми готуємо графіки стабілізаційних відключень або коли готуємося до запуску екстреного відключення, ми дивимося на потужність споживання. Вибираємо ті лінії, виключивши які сумарно ми отримаємо необхідний для збалансування обсяг електроенергії.

У графіки потрапляють усі лінії, що живлять побутових і промислових клієнтів. Виняток – лінії, що живлять об’єкти критичної інфраструктури, їх ми не відключаємо.

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Редакція ПРОФІЛЬ
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