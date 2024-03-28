Одеса без світла: адреси аварійних відключень і як складаються графіки

Сьогодні, 28 березня, у зв’язку з плановими роботами енергетиків, деякі одесити залишилися без електроенергії до 19:00. ДТЕК “Одеські електромережі” повідомляє адреси:

В Одесі та Одеському районі продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень. Багато одеситів не розуміють чому в області та в інших районах є світло, а в місті воно вимикається по кілька разів.

Читайте також: Як довго діятимуть графіки погодинних відключень в Одесі?

У “ДТЕК Одеські електромережі” дали відповідь:

Коли ми готуємо графіки стабілізаційних відключень або коли готуємося до запуску екстреного відключення, ми дивимося на потужність споживання. Вибираємо ті лінії, виключивши які сумарно ми отримаємо необхідний для збалансування обсяг електроенергії.

У графіки потрапляють усі лінії, що живлять побутових і промислових клієнтів. Виняток – лінії, що живлять об’єкти критичної інфраструктури, їх ми не відключаємо.