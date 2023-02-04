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Авария на подстанции 4 февраля: без света остаются 500 тысяч жителей Одессы и области

Авария на подстанции 4 февраля: без света остаются 500 тысяч жителей Одессы и области

По состоянию на вечер субботы, 4 февраля, в результате серьезной энергетической аварии с пожаров на подстанции в Усатово под Одессой без электричества остаются почти 500 тысяч абонентов в Одессе и области.

Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

«Нами были приняты экстренные меры по ликвидации последствий аварии и возобновлению работы энергосистемы. По нашей просьбе в Одессу срочно были отправлены министр энергетики и глава «Укрэнерго». Вместе с ними провел срочное заседание оперативного штаба по ликвидации аварии и подачи электроэнергии к потребителям. Задействованы все службы и средства»,

– цитирует Марченко пресс-служба Одесской ОВА.

По его словам, повреждения на подстанции очень серьезные, и поэтому давать сейчас какие-либо прогнозы по завершению ремонта пока рано. В то же время одесские котельные и водоканал работают в штатном режиме.

Как сообщалось ранее, в течение суток в Одесскую область будет доставлено определенное количество генераторов, которые есть в наличии не только у Министерства энергетики, но и в ГСЧС. Их задействуют для подключения критической инфраструктуры. Первую партию генераторов в ОВА ждут уже сегодня вечером.

Напомним, утром 4 февраля на подстанции в селе Усатово произошла масштабная авария с пожаром – вышел из строя автотрансформатор, ранее восстановленный после повреждений во время последней ракетной атаки. В результате вся Одесса и часть Одесского района остались без света.

Подробности аварии на подстанции рассказали в НЭК «Укрэнерго». Тогда же энергетики предупредили, что масштаб аварии довольно существенный, поэтому и отключения света на этот раз будут более длительными.

В настоящее время в Одессе действуют аварийные отключения электричества.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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