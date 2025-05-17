Как сообщила руководитель департамента здравоохранения областной военной администрации Оксана Рокунец-Сорочан, у пострадавшей диагностировали ожоги почти 80% тела. И врачи не смогли ее спасти.

«Голова, туловище, обе нижние конечности и верхние конечности, крайне тяжелый ожоговый шок. Она находилась в палате интенсивной терапии, в сопровождении реаниматологов, врачей. Проводили все необходимые первоочередные меры лечения ожоговой болезни, боролись с шоком, оказывали медицинскую помощь», – цитирует чиновницу «Суспільне».

По данным областной прокуратуры, погибшей было 55 лет.

Напомним, в ночь на пятницу, 16 мая, россияне нанесли дроновый удар по Одесской области. Под ударом оказались Белгород-Днестровский и Одесский районы.

В результате атаки пострадали три человека – двое мужчин и женщина, которые в тот момент находились у себя дома. Они получили минно-осколочные травмы, перелом и термические ожоги.

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