Новости Одессы и Одесской области

Атака на Одессу: тысячи жителей остались без воды, некоторые бюветы буду работать дольше

Атака на Одессу: тысячи жителей остались без воды, некоторые бюветы буду работать дольше

В понедельник, 26 августа 2024 года, жители части Одессы и пригорода остались без воды. Это связано с отсутствием света из-за утренней вражеской атаки. В городе работу некоторых бюветов продлили до 22:00.

Как сообщает одесская водоснабжающая компания «Инфоксводоканал», сейчас без водоснабжения остаются:

  • Слободка,
  • Нерубайское,
  • Усатово,
  • Великая Балка,
  • поселок Нати.

Также в случае перебоев в энергоснабжении, возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города.

«После восстановления энергопитания водоснабжение будет начато в кратчайшие сроки», — говорят в Инфоксводоканале.

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Для обеспечения одесситов водой, сегодня, 26 августа, некоторые бюветные комплексы будут работать до 22:00. В мэрии сообщили адреса:

  • сквер Прохоровский;
  • сквер Старобазарный;
  • ул. Космонавтов, 17а;
  • ул. Добровольцев.

 

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