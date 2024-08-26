Атака на Одессу: тысячи жителей остались без воды, некоторые бюветы буду работать дольше

В понедельник, 26 августа 2024 года, жители части Одессы и пригорода остались без воды. Это связано с отсутствием света из-за утренней вражеской атаки. В городе работу некоторых бюветов продлили до 22:00.
Как сообщает одесская водоснабжающая компания «Инфоксводоканал», сейчас без водоснабжения остаются:
- Слободка,
- Нерубайское,
- Усатово,
- Великая Балка,
- поселок Нати.
Также в случае перебоев в энергоснабжении, возможны кратковременные отключения или ограничения давления подачи воды в разных районах города.
«После восстановления энергопитания водоснабжение будет начато в кратчайшие сроки», — говорят в Инфоксводоканале.
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Для обеспечения одесситов водой, сегодня, 26 августа, некоторые бюветные комплексы будут работать до 22:00. В мэрии сообщили адреса:
- сквер Прохоровский;
- сквер Старобазарный;
- ул. Космонавтов, 17а;
- ул. Добровольцев.