Атака на Одессу: тысячи жителей остались без воды, некоторые бюветы буду работать дольше

Будут ли в Одессе вводить графики подачи воды — ответ «Инфоксводоканала» Несколько водоканалов Украины, в частности в Киевской и Сумской областях, уже перешли на водоснабжение по графикам. «Инфоксводоканал» пока такую возможность не рассматривает, ведь надеется на добросовестность потребителей, которые задолжали предприятию аж полмиллиарда гривен. ПОДРОБНЕЕ

Температура морской воды в Одессе сегодня, 29 июля: идеально В понедельник, 29 июля, в Одессе и Одесской области сохранится жаркая погода, вода в море и водоемах также остается теплой и комфортной. Самая теплая вода сегодня в Украине зафиксирована в Шабо, ее значение составляет 27.0°C. ПОДРОБНЕЕ