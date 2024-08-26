Атака на Одесу: тисячі жителів залишилися без води, деякі бювети працюватимуть довше

У понеділок, 26 серпня 2024 року, жителі частини Одеси та передмістя залишилися без води. Це пов’язано з відсутністю світла через ранкову ворожу атаку. У місті роботу деяких бюветів продовжили до 22:00.
Як повідомляє одеська водопостачальна компанія «Інфоксводоканал», зараз без водопостачання залишаються:
- ж/м Слобідка,
- Нерубайське,
- Усатове,
- Велика Балка,
- селище Наті.
Також у разі перебоїв в енергопостачанні, можливі короткочасні відключення або обмеження тиску подачі води в різних районах міста.
«Після відновлення енергоживлення водопостачання буде розпочато в найкоротші терміни», – кажуть в Інфоксводоканалі.
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Для забезпечення одеситів водою, сьогодні, 26 серпня, деякі бюветні комплекси працюватимуть до 22:00. У мерії повідомили адреси:
- сквер Прохоровський;
- сквер Старобазарний;
- вул. Космонавтів, 17а;
- вул. Добровольців.