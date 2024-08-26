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Атака на Одесу: тисячі жителів залишилися без води, деякі бювети працюватимуть довше

Атака на Одесу: тисячі жителів залишилися без води, деякі бювети працюватимуть довше

У понеділок, 26 серпня 2024 року, жителі частини Одеси та передмістя залишилися без води. Це пов’язано з відсутністю світла через ранкову ворожу атаку. У місті роботу деяких бюветів продовжили до 22:00.

Як повідомляє одеська водопостачальна компанія «Інфоксводоканал», зараз без водопостачання залишаються:

  •  ж/м Слобідка,
  • Нерубайське,
  • Усатове,
  • Велика Балка,
  • селище Наті.

Також у разі перебоїв в енергопостачанні, можливі короткочасні відключення або обмеження тиску подачі води в різних районах міста.

«Після відновлення енергоживлення водопостачання буде розпочато в найкоротші терміни», – кажуть в Інфоксводоканалі.

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Для забезпечення одеситів водою, сьогодні, 26 серпня, деякі бюветні комплекси працюватимуть до 22:00. У мерії повідомили адреси:

  • сквер Прохоровський;
  • сквер Старобазарний;
  • вул. Космонавтів, 17а;
  • вул. Добровольців.

 

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