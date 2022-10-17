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Атака дронов: вражеский беспилотник не долетел до Одессы

Атака дронов: вражеский беспилотник не долетел до Одессы

Сегодня днем, 17 октября 2022 года, в небе над морем на подлете к Одессе силы противовоздушной обороны сбили очередной беспилотник, запущенный рашистами по территории Одесской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Направленный по Одесщине вражеский беспилотный летательный аппарат оперативно-тактического уровня уничтожен силами противовоздушной обороны над морем»,

– сказано в сообщении военного командования.

Сегодня российские террористы устроили очередную массированную атаку по городам Украины. Атаковали энергетическую инфраструктуру Украины в Киевской, Днепропетровской и Сумской областях.

А в Киеве дрон-камикадзе попал в жилой дом. Есть раненые и погибшие.

Как сообщала «Одесская жизнь», над Одесской областью сегодня утром сбили 6 беспилотников Shahed-136.

Также сообщалось о прилете по объекту инфраструктуры в Одесской области ракеты Х-59. Враг выпустил ее из самолета Су-35 с направления Черного моря.

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Фото с Телеграм-канала «Курс Одесса»

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Редакция ПРОФИЛЬ

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