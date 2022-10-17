По Одесской области нанесен ракетный удар – каковы последствия?

Сегодня утром, в понедельник, 17 октября 2022 года, российские агрессоры, продолжая терроризировать южные регионы Украины, нанесли ракетный удар по территории Одесской области. Об этом говорится в сообщении Оперативного командования «Юг».

По оперативным данным, ракета Х-59 была выпущена из самолета Су-35 с направления Черного моря. В результате был поражен один из объектов инфраструктуры области.

Человеческих жертв, к счастью, нет.

Напомним, утро понедельника началось неспокойно: в Одессе и области несколько паз объявлялась воздушная тревога. Самая долгая тревога длилась примерно с трех часов ночи до семи часов утра.

Также стало известно об атаке дронами-камикадзе украинской столицы. С утра в Киеве зафиксировано минимум 4 прилета российских беспилотников иранского производства. По информации Киевской городской военной администрации, один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе. На месте ведутся спасательные работы. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщала «Одесская жизнь», сегодня утром на Юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов-камикадзе Shahed-136, в том числе 6 – над территорией Одесской области.