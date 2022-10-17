Утром над Одесской областью сбили 6 «шахидов»

Рани утром понедельника, 17 октября 2022 года, на Юге Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов-камикадзе Shahed-136, в том числе 6 – над территорией Одесской области.

Об этом сообщили в Воздушном командовании «Юг».

«17 октября, с 03:30 по 06:50, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» сбиты пятнадцать дронов: 6 над Одесщиной, 9 над Николаевщиной»,

– говорится в сообщении.

В общей сложности на южном направлении в ночное время с 16 по 17 октября уничтожено 26 «шахидов», уточняет спикер Одесской областной военное администрации Сергей Братчук.

Также сообщается, что враг атаковал критическую инфраструктуру на восточном направлении крылатыми ракетами разных типов. Три ракеты были сбиты.

Отметим, что сегодняшняя утренняя воздушная тревога длилась почти четыре часа. Очередная тревога продолжается и сейчас.

Кроме того, Братчук напомнил, что сейчас в Черном море пребывают два корабля-ракетоносителя, несущих на борту 12 ракет морского базирования типа «Калибр». В этой связи угроза ракетных атака остается очень высокой, и не следует игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В целом ситуация в Одесской области полностью под контролем.

Фото Imamedia via AP