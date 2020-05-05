Потроху відкопують: на Одещині судно, яке нещодавно сіло на мілину, невдовзі заберуть

Уже шостий день судно не можуть зрушити з місця.
Про це у Facebook повідомив Іван Русев.
– Гідрографічне судно “Гідрограф”, яке сіло на мілину в НПП “Тузловські Лимани” шість днів тому, все ще в межах парку. Пару днів назад на глибину стягнув бурову платформу, а саме судно не так легко “викопати” з піску. Група водолазів витратила день на те, щоб звільнити гвинт від каната і тросів, які намоталися на ньому. Вчора і сьогодні екскаватор намагався створити фарватер, щоб судно пішло на глибину, але не вдалося йому це зробити, – повідомив Русев.
Фото: Іван Русев