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Новости Одессы и Одесской области

Потроху відкопують: на Одещині судно, яке нещодавно сіло на мілину, невдовзі заберуть

Потроху відкопують: на Одещині судно, яке нещодавно сіло на мілину, невдовзі заберуть

Уже шостий день судно не можуть зрушити з місця.

Про це у Facebook повідомив Іван Русев.

– Гідрографічне судно “Гідрограф”, яке сіло на мілину в НПП “Тузловські Лимани” шість днів тому, все ще в межах парку. Пару днів назад на глибину стягнув бурову платформу, а саме судно не так легко “викопати” з піску. Група водолазів витратила день на те, щоб звільнити гвинт від каната і тросів, які намоталися на ньому. Вчора і сьогодні екскаватор намагався створити фарватер, щоб судно пішло на глибину, але не вдалося йому це зробити, – повідомив Русев.

Фото: Іван Русев

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