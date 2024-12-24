Новости Одессы и Одесской области

Плановые отключения в Одессе: останется ли ваш дом без света 24 декабря

Плановые отключения в Одессе: останется ли ваш дом без света 24 декабря

Во вторник, 24 декабря 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем десятки улиц Одессы будут обесточены.

Южный РЭС

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Работы до 17:00-19:00:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Академика Филатова, 24-34,
  • Архитекторская, 24,
  • Дачная, 4/2,
  • Долгая,
  • Дубовый Гай, 2-49,
  • Костанди,
  • Львовская, 29-41, 70а-78а,
  • Люстдорфская дорога, 129-179,
  • Лигинская,
  • Михаила Жука (Новгородская),
  • Бориса Эдуардса, 28-40в,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства, 84-104, 195,
  • Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4,
  • Сумская, 65а,
  • Айвазовского,
  • Е. Чикаленко, 81/1-87,
  • Научная (Шишкина), 51-63а,
  • Волокидина (Шолохова), 1-11/корп.3, 12,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • переулок 1-й Равенства, 86- 90, 197,
  • переулок Теофила Фраермана (переулок 2-й Новгородский), 1-14,
  • переулок 2-й, 3-й Юннатов, 1-8,
  • переулок Казацкий (переулок 3-й Тимирязева),
  • переулок Характерников (переулок. 4-й Тимирязева),
  • переулок Кобзарский (переулок 5-й Тимирязева),
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Дворникова (переулок Новгородский),
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Трудовой, 15, 28,
  • переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

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Северный РЭС

Работы до 19:00:

  • Академика Панкратовой,
  • В. Бувалкина, 27-43,
  • В. Хавкина,
  • Геологическая, 9, 9а, 23б,
  • Котляревского, 1-23, 214а,
  • Круговая,
  • Степная, 1-31,
  • Хуторская,
  • пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
  • пер. Людмилы Гинзбург,
  • пер. Оранжерейный, 18-43а,
  • пер. Хуторской,
  • пер. Цементный, 1-17,
  • пер. Шебелинский, 13-27.

Центральный РЭС

Работы до 17:00-19:00:

  • Б-р. Французский, 14, 14а, 14б,
  • Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
  • Академическая, 10, 10а,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Малишевского,
  • Квиткова,
  • Клименко, 25, 33в,
  • Кордонная,
  • О. Косяченко 9-54,
  • Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Платанова,
  • Балтиморская (Посмитного), 3-13,
  • Радостная, 114, 116,
  • С. Рихтера, 33-148,
  • Старицкого, 11-27,
  • Татьяны Тесс, 14-34а, 43б,
  • Тенистая, 16-24,
  • пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
  • переулок Цветочный, 10,
  • переулок Ковровый, 5, 7, 9.

 

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