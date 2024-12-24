Плановые отключения в Одессе: останется ли ваш дом без света 24 декабря

Во вторник, 24 декабря 2024 года, ДТЭК «Одесские электросети» продолжит плановые ремонтные работы, в связи с чем десятки улиц Одессы будут обесточены.
Южный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Академика Филатова, 24-34,
- Архитекторская, 24,
- Дачная, 4/2,
- Долгая,
- Дубовый Гай, 2-49,
- Костанди,
- Львовская, 29-41, 70а-78а,
- Люстдорфская дорога, 129-179,
- Лигинская,
- Михаила Жука (Новгородская),
- Бориса Эдуардса, 28-40в,
- Рыбальская, 20,
- Равенства, 84-104, 195,
- Семьи Глодан (Ильфа и Петрова), 43-57/4,
- Сумская, 65а,
- Айвазовского,
- Е. Чикаленко, 81/1-87,
- Научная (Шишкина), 51-63а,
- Волокидина (Шолохова), 1-11/корп.3, 12,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- переулок 1-й Равенства, 86- 90, 197,
- переулок Теофила Фраермана (переулок 2-й Новгородский), 1-14,
- переулок 2-й, 3-й Юннатов, 1-8,
- переулок Казацкий (переулок 3-й Тимирязева),
- переулок Характерников (переулок. 4-й Тимирязева),
- переулок Кобзарский (переулок 5-й Тимирязева),
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Дворникова (переулок Новгородский),
- переулок Равенства, 92,
- переулок Трудовой, 15, 28,
- переулок Янтарный, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Выбор редакции: Как получить тысячу зимней помощи в отделении банка без смартфона
Северный РЭС
Работы до 19:00:
- Академика Панкратовой,
- В. Бувалкина, 27-43,
- В. Хавкина,
- Геологическая, 9, 9а, 23б,
- Котляревского, 1-23, 214а,
- Круговая,
- Степная, 1-31,
- Хуторская,
- пер. 4-й Деревообрабатывающий, 5,
- пер. Людмилы Гинзбург,
- пер. Оранжерейный, 18-43а,
- пер. Хуторской,
- пер. Цементный, 1-17,
- пер. Шебелинский, 13-27.
Центральный РЭС
Работы до 17:00-19:00:
- Б-р. Французский, 14, 14а, 14б,
- Ближние Мельницы, 97, 97а, 99,
- Академическая, 10, 10а,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Малишевского,
- Квиткова,
- Клименко, 25, 33в,
- Кордонная,
- О. Косяченко 9-54,
- Ольги Благовидовой, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Платанова,
- Балтиморская (Посмитного), 3-13,
- Радостная, 114, 116,
- С. Рихтера, 33-148,
- Старицкого, 11-27,
- Татьяны Тесс, 14-34а, 43б,
- Тенистая, 16-24,
- пер. 1-й, 2-й Сиреневый,
- переулок Цветочный, 10,
- переулок Ковровый, 5, 7, 9.