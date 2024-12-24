Новини Одеси та Одеської області

Планові відключення в Одесі: чи залишиться ваш будинок без світла 24 грудня

Планові відключення в Одесі: чи залишиться ваш будинок без світла 24 грудня

У вівторок, 24 грудня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим десятки вулиць Одеси будуть знеструмлені.

Південний РЕМ

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Роботи до 17:00-19:00:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Академіка Філатова, 24-34,
  • Архітекторська, 24,
  • Дачна, 4/2,
  • Довга, Дубовий Гай, 2-49,
  • Костанді, Львівська, 29-41, 70а-78а,
  • Люстдорфська дорога, 129-179,
  • Лігінська, Михайла Жука (Новгородська),
  • Бориса Едуардса, 28-40в,
  • Рибальська, 20,
  • Рівності, 84-104, 195,
  • Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4,
  • Сумська, 65а,
  • Айвазовського,
  • Є.Чикаленко, 81/1-87,
  • Наукова (Шишкіна), 51-63а,
  • Волокидіна (Шолохова), 1-11/корп.3, 12,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й Рівності, 86- 90, 197,
  • пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
  • пров. 2-й, 3-й Юннатів, 1-8,
  • пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва),
  • пров. Характерників (пров. 4-й Тімірязєва),
  • пров. Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва),
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Дворникова (пров. Новгородський),
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Трудовий,15, 28,
  • пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.

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Північний РЕМ

Роботи до 19:00:

  • Академіка Панкратової,
  • В. Бувалкіна, 27-43,
  • В. Хавкіна, Геологічна, 9, 9а, 23б,
  • Котляревського, 1-23, 214а,
  • Кругова,
  • Степова,1-31,
  • Хуторська,
  • пров. 4-й Деревообробний, 5,
  • пров. Людмили Гінзбург,
  • пров. Оранжерейний, 18-43а,
  • пров. Хуторський,
  • пров. Цементний, 1-17,
  • пров. Шебелинський, 13-27.

Центральний РЕМ

Роботи до 17:00-19:00:

  • Б-р. Французький, 14, 14а, 14б,
  • Ближні Млини, 97, 97а, 99,
  • Академічна, 10, 10а,
  • Богуна, 6а, 12/2, 21,
  • Малішевського,
  • Квіткова,
  • Клименка, 25, 33в,
  • Кордонна,
  • О. Косяченка 9-54,
  • Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
  • Платанова,
  • Балтиморська (Посмітного), 3-13,
  • Радісна, 114, 116,
  • С. Ріхтера, 33-148,
  • Старицького, 11-27,
  • Тетяни Тесс, 14-34а, 43б,
  • Тіниста, 16-24,
  • пров. 1-й, 2-й Бузковий,
  • пров. Квітковий, 10,
  • пров. Килимовий, 5, 7, 9.
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