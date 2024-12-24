Планові відключення в Одесі: чи залишиться ваш будинок без світла 24 грудня

Ті, що несуть світло: як працюють одеські енергетики під час війни Енергетична інфраструктура України – одна з основних цілей російських агресорів. Про масштаби пошкоджень на Одещині зараз одеські енергетики говорити не мають права. Але в екстремальних умовах, нерідко під загрозою обстрілів, вони працюють, щоб повернути електропостачання не лише одеситам, а й мешканцям інших областей нашої країни. Сьогодні це герої тилу, що несуть нам світло. І в день, коли енергетики відзначають своє професійне свято, про них розповідає «Одеське життя». ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Ремонтні роботи в Одесі: список вулиць, де не буде світла сьогодні У п’ятницю, 20 грудня 2024 року, у зв’язку з плановими роботами на міських електромережах деякі одесити проведуть день і вечір без світла. ДТЕК Одеські електромережі повідомляє адреси та тривалість ремонтних робіт. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ