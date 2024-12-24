Планові відключення в Одесі: чи залишиться ваш будинок без світла 24 грудня

У вівторок, 24 грудня 2024 року, ДТЕК «Одеські електромережі» продовжить планові ремонтні роботи, у зв’язку з чим десятки вулиць Одеси будуть знеструмлені.
Південний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Абрикосова, 4-105а,
- Академіка Філатова, 24-34,
- Архітекторська, 24,
- Дачна, 4/2,
- Довга, Дубовий Гай, 2-49,
- Костанді, Львівська, 29-41, 70а-78а,
- Люстдорфська дорога, 129-179,
- Лігінська, Михайла Жука (Новгородська),
- Бориса Едуардса, 28-40в,
- Рибальська, 20,
- Рівності, 84-104, 195,
- Сім’ї Глодан (Ільфа та Петрова), 43-57/4,
- Сумська, 65а,
- Айвазовського,
- Є.Чикаленко, 81/1-87,
- Наукова (Шишкіна), 51-63а,
- Волокидіна (Шолохова), 1-11/корп.3, 12,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й Рівності, 86- 90, 197,
- пров. Теофіла Фраєрмана (пров. 2-й Новгородський), 1-14,
- пров. 2-й, 3-й Юннатів, 1-8,
- пров. Козацький (пров. 3-й Тимірязєва),
- пров. Характерників (пров. 4-й Тімірязєва),
- пров. Кобзарський (пров. 5-й Тімірязєва),
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Дворникова (пров. Новгородський),
- пров. Рівності, 92,
- пров. Трудовий,15, 28,
- пров. Янтарний, 6, 7, 7г/корп.4, 8, 8/корп.1,2,3.
Вибір редакції: Як отримати тисячу зимової допомоги у відділенні банку без смартфона
Північний РЕМ
Роботи до 19:00:
- Академіка Панкратової,
- В. Бувалкіна, 27-43,
- В. Хавкіна, Геологічна, 9, 9а, 23б,
- Котляревського, 1-23, 214а,
- Кругова,
- Степова,1-31,
- Хуторська,
- пров. 4-й Деревообробний, 5,
- пров. Людмили Гінзбург,
- пров. Оранжерейний, 18-43а,
- пров. Хуторський,
- пров. Цементний, 1-17,
- пров. Шебелинський, 13-27.
Центральний РЕМ
Роботи до 17:00-19:00:
- Б-р. Французький, 14, 14а, 14б,
- Ближні Млини, 97, 97а, 99,
- Академічна, 10, 10а,
- Богуна, 6а, 12/2, 21,
- Малішевського,
- Квіткова,
- Клименка, 25, 33в,
- Кордонна,
- О. Косяченка 9-54,
- Ольги Благовидової, 7, 30, 30/2, 34, 37а,
- Платанова,
- Балтиморська (Посмітного), 3-13,
- Радісна, 114, 116,
- С. Ріхтера, 33-148,
- Старицького, 11-27,
- Тетяни Тесс, 14-34а, 43б,
- Тіниста, 16-24,
- пров. 1-й, 2-й Бузковий,
- пров. Квітковий, 10,
- пров. Килимовий, 5, 7, 9.