Арбузы и дыни: сколько они сегодня стоят на одесских базарах

Мы все ближе к сезону бахчевых – арбузов и дынь. Они уже во всю продаются в Одессе и цены понемногу снижаются.

Сейчас на одесских базарах и в магазинах стоимость арбузов стартует с 22-25 гривен за килограмм. Дыни, как обычно, дороже, причем сразу в два раза. Их продают по 40-60 гривен за килограмм.

Сейчас в продаже бахчевые преимущественно из Одесской области (Овидиопольский район) и Турции. Но есть и в продаже эти ягоды и совсем экзотического происхождения. В Одной из сетей супермаркетов продают арбузы с Ближнего востока.

Но большинство арбузов в Одесской области начинают созревать в начале августа. Настоящий сезон бахчевых еще впереди. И дальнейшее снижение цен на них, будем надеяться, тоже.

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Фото: телеграм-канал «Курс Одесса»