Анекдот дня: что за хвостик торчит из сумки Фиры

Анекдот дня: что за хвостик торчит из сумки Фиры

Всем привет и с добрым (надеемся на это) утром понедельника! К новым трудовым свершениям готовы? Тогда быстро встаем, собираемся, ароматным кофе заряжаемся и… конечно же, таки не забываем про наш традиционный одесский анекдот!

И еще: будем сегодня со всем вежливы и внимательны и не забываем сказать «Доброе утро» соседям и не только. А теперь собственно, и наша сегодняшняя история про Фиру и ее ну очень вежливую соседку:

– Фира, стойте, не бегите. Шо вы делаете вид, шо вас кто-то ждёт дома. Обаждите, я имею до вас шо спросить.
– Ну.
– Ага. Вот шо это у вас за хвостик торчит из сумки? Судя по форме и запаху и моему опыту, так это таки… стерлядь!
– Ай, таки не морочьте мине голову. Какая стерлядь, она ж у Красной книге. И вообще, закройте нос, глаза и все свои другие отверстия, а то будете сами, как та стерлядь, особенно на последние буквы.
– Не, вы слышали за эту речь, интеллектуального человека. Тут же одни глаголы и все посылательного назначения. Если бы вы хотели эту красоту пронести по секрету, так вы бы спрятали её конкретно. Так нет же, выставила напоказ, шобы все обзавидовались и умерли от зависти и наплыва слюны…
– Шо за шум, а драки нету?
– Та, какой шум, это я с Фирой поздоровалась.
– И шо она?
– Она тоже сказала, шо «Доброе утро».

Любопытная соседка

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