Анекдот дня: что за хвостик торчит из сумки Фиры

И еще: будем сегодня со всем вежливы и внимательны и не забываем сказать «Доброе утро» соседям и не только. А теперь собственно, и наша сегодняшняя история про Фиру и ее ну очень вежливую соседку:

– Фира, стойте, не бегите. Шо вы делаете вид, шо вас кто-то ждёт дома. Обаждите, я имею до вас шо спросить.

– Ну.

– Ага. Вот шо это у вас за хвостик торчит из сумки? Судя по форме и запаху и моему опыту, так это таки… стерлядь!

– Ай, таки не морочьте мине голову. Какая стерлядь, она ж у Красной книге. И вообще, закройте нос, глаза и все свои другие отверстия, а то будете сами, как та стерлядь, особенно на последние буквы.

– Не, вы слышали за эту речь, интеллектуального человека. Тут же одни глаголы и все посылательного назначения. Если бы вы хотели эту красоту пронести по секрету, так вы бы спрятали её конкретно. Так нет же, выставила напоказ, шобы все обзавидовались и умерли от зависти и наплыва слюны…

– Шо за шум, а драки нету?

– Та, какой шум, это я с Фирой поздоровалась.

– И шо она?

– Она тоже сказала, шо «Доброе утро».

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