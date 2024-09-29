Анекдот дня: сколько стоит кошечка в антикварной лавке

С добрым воскресным утром! А тем, у кого оно по какой-то причине не задалось, советуем подзарядиться ароматным бодрящим кофе и порцией доброго одесского юмора, который вам с лихвой и с удовольствием обеспечит «Одесская жизнь».
Зашел Хаим в антикварную лавку в Иерусалиме, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко – мать не видать! – из китайского фарфора, династия Сун!
Хаим возвращается к продавцу:
– Извините, я одинокий человек, живу без друзей… Вот ваша кошечка мне так приглянулась… Вы не могли бы мне ее отдать?
– Нет, нет. Ее так мои дети любят.
– Ну, я такой одинокий… Я вам 10 шекелей дам…
– Нет, нет, не продается.
Наконец, на 250 шекелей сторговались. Покупатель уходит, уже в дверях оборачивается:
– Ваша кошечка, наверное, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите?
– Нет, нет.
– Я вам 10 шекелей за него дам…
– Ну что вы, это же блюдце из китайского фарфора, династия Сун, стоит пару лямов баксов… А кошечек по 250 шекелей я уже 87 штук продал…
***
– Моня, тебе борща сколько наливать?
– Розочка, налей, как себе.
– Моня, что-то ты последнее время кушать много стал!
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