Анекдот дня: сколько стоит кошечка в антикварной лавке

Зашел Хаим в антикварную лавку в Иерусалиме, вяло посмотрел на прилавок, собрался уже уходить. Вдруг видит: у входа кошечка молочко пьет, а блюдечко – мать не видать! – из китайского фарфора, династия Сун!

Хаим возвращается к продавцу:

– Извините, я одинокий человек, живу без друзей… Вот ваша кошечка мне так приглянулась… Вы не могли бы мне ее отдать?

– Нет, нет. Ее так мои дети любят.

– Ну, я такой одинокий… Я вам 10 шекелей дам…

– Нет, нет, не продается.

Наконец, на 250 шекелей сторговались. Покупатель уходит, уже в дверях оборачивается:

– Ваша кошечка, наверное, привыкла пить из этого блюдечка, вы не отдадите?

– Нет, нет.

– Я вам 10 шекелей за него дам…

– Ну что вы, это же блюдце из китайского фарфора, династия Сун, стоит пару лямов баксов… А кошечек по 250 шекелей я уже 87 штук продал…

***

– Моня, тебе борща сколько наливать?

– Розочка, налей, как себе.

– Моня, что-то ты последнее время кушать много стал!

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