Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: лучший подарок на 8 марта

Анекдот дня: лучший подарок на 8 марта

Всем доброго утра! Пятница! 8 марта! Вот вам несколько актуальных шуток про женский день. Начните день минуткой юмора.

Судя по количеству цветов и алкогольных напитков, приобретаемых в Международный женский день, вся прекрасная половина человечества кажется жуткими пьяницами, которые употребляют огромные порции спиртного и предпочитают закусывать низкокалорийными цветами, чтобы не набирать в весе.

***

Парни, задумайтесь, цветы — самый непрактичный подарок на 8 марта, что с ними делать? Они просто стоят пару дней, а потом их выбрасывают, и всё. Гораздо лучше подарить свиную голову — это и суп на месяц вперед, и холодец, и просто красивая вещь!

Муж и жена в супермаркете, карикатура

***

— Любимый, конечно, восемь оргазмов подряд в честь 8 Марта это очень символично и даже необычно, но давай все-таки обсудим это маленькое кольцо с бриллиантиком…

***

— Сара?! Какой подарок ты бы хотела получить на 8 Марта?

— Ох, дорогой! Я бы хотела что-нибудь для своих тонких пальчиков… для моей грациозной шейки и… этих вот ушек…

— Ну, как скажешь: мыло, так мыло!

Букет и ужин, карикатура

У нас есть и другие анекдоты:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua