Анекдот дня: лучший подарок на 8 марта

Судя по количеству цветов и алкогольных напитков, приобретаемых в Международный женский день, вся прекрасная половина человечества кажется жуткими пьяницами, которые употребляют огромные порции спиртного и предпочитают закусывать низкокалорийными цветами, чтобы не набирать в весе.

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Парни, задумайтесь, цветы — самый непрактичный подарок на 8 марта, что с ними делать? Они просто стоят пару дней, а потом их выбрасывают, и всё. Гораздо лучше подарить свиную голову — это и суп на месяц вперед, и холодец, и просто красивая вещь!

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— Любимый, конечно, восемь оргазмов подряд в честь 8 Марта это очень символично и даже необычно, но давай все-таки обсудим это маленькое кольцо с бриллиантиком…

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— Сара?! Какой подарок ты бы хотела получить на 8 Марта?

— Ох, дорогой! Я бы хотела что-нибудь для своих тонких пальчиков… для моей грациозной шейки и… этих вот ушек…

— Ну, как скажешь: мыло, так мыло!

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