Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: реальный экономический прогноз

Анекдот дня: реальный экономический прогноз

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.

– Сёма, вы можете дать прогноз наших перспектив в экономике?

– Могу. Могу дать оптимистический, могу пессимистический и могу реальный.

– И какой реальный?

– Ну, реальный – в два раза хуже пессимистического.

*****

– Слышь, Абрам, дай в долг 100 гривен!

– У меня столько нет – только 80.

– Ну, давай 80, двадцать будешь должен.

*****

– Вы выходите на следующей остановке?

– Нет.

– Тогда давайте меняться.

– А что у вас есть?

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