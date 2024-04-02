Анекдот дня: реальный экономический прогноз

Анекдот дня: как еврейская мама замужней дочери звонила Всем привет и не только всех вас и нас с понедельником, но и с 1 апреля! И пускай нам нынче, мягко говоря, не совсем до юмора, для того чтобы жить, надеяться, верить и бороться нам все же необходимо хоть немного позитива. К тому же, наш одесский юмор, как известно, непобедим и неистребим. ПОДРОБНЕЕ

Необычные объявления, цветущая красота: семь мгновений одесской недели Телеграм-канал «Одесская жизнь» в пестрой ленте происходящих событий размещает фото «Мгновение одного одесского дня». Одно-единственное фото, всего один миг… Какие они – мгновения недели с 25 по 31 марта? ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: как почтенные дамы на стриптиз ходили Утро доброе, неунывающие одесситы! Желаем вам провести этот воскресный день исключительно с пользой для души и тела, ненадолго отвлечься от трудовых будней и хоть как-то, но развеяться. А чтобы день прошел на позитиве, начните его с порции старого доброго одесского юмора и, уж поверьте, не пожалеете! ПОДРОБНЕЕ