Анекдот дня: реальный экономический прогноз

Всем доброго утра! Вот вам несколько свежих анекдотов, чтобы начать день на позитиве с минуткой юмора.
– Сёма, вы можете дать прогноз наших перспектив в экономике?
– Могу. Могу дать оптимистический, могу пессимистический и могу реальный.
– И какой реальный?
– Ну, реальный – в два раза хуже пессимистического.
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– Слышь, Абрам, дай в долг 100 гривен!
– У меня столько нет – только 80.
– Ну, давай 80, двадцать будешь должен.
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– Вы выходите на следующей остановке?
– Нет.
– Тогда давайте меняться.
– А что у вас есть?
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