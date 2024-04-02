Анекдот дня: реальний економічний прогноз

Анекдот дня: як єврейська мама заміжній доньці телефонувала Всім привіт і не тільки всіх вас і нас з понеділком, а й з 1 квітня! І нехай нам нині, м’яко кажучи, не зовсім до гумору, для того, щоб жити, сподіватися, вірити і боротися, нам все ж таки необхідно хоч трохи позитиву. До того ж, наш одеський гумор, як відомо, непереможний і незнищенний. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Анекдот дня: як поважні пані на стриптиз ходили Ранок добрий, безжурні одесити! Бажаємо вам провести цей недільний день виключно з користю для душі та тіла, ненадовго відволіктися від трудових буднів і хоч якось, але розвіятися. А щоб день пройшов на позитиві, почніть його з порції старого доброго одеського гумору і, повірте, не пошкодуєте! ЧИТАТИ БІЛЬШЕ