Анекдот дня: реальний економічний прогноз

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.
— Сьомо, ви можете дати прогноз наших перспектив в економіці?
— Можу. Можу дати оптимістичний, можу песимістичний і можу реальний.
— І який реальний?
— Ну, реальний — удвічі гірший за песимістичний.
*****
— Чуєш, Абраме, дай у борг 100 гривень!
— У мене стільки немає — тільки 80.
— Ну, давай 80, двадцять будеш винен.
*****
— Ви виходите на наступній зупинці?
— Ні.
— Тоді давайте мінятися.
— А що у вас є?
У нас є й інші анекдоти: