Новини Одеси та Одеської області

Анекдот дня: реальний економічний прогноз

Анекдот дня: реальний економічний прогноз

Усім доброго ранку! Ось вам кілька свіжих анекдотів, щоб почати день на позитиві з хвилинкою гумору.

— Сьомо, ви можете дати прогноз наших перспектив в економіці?

— Можу. Можу дати оптимістичний, можу песимістичний і можу реальний.

— І який реальний?

— Ну, реальний — удвічі гірший за песимістичний.

*****

— Чуєш, Абраме, дай у борг 100 гривень!

— У мене стільки немає — тільки 80.

— Ну, давай 80, двадцять будеш винен.

*****

— Ви виходите на наступній зупинці?

— Ні.

— Тоді давайте мінятися.

— А що у вас є?

У нас є й інші анекдоти:

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