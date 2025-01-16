І сьогодні ми дізнаємося мудру пораду від мадам Марік, а також як в Одесі борються з нудьгою, та ще й дещо:

Від Мадам Марік:

– Якщо чесно, шопінг набагато кращий, ніж психотерапія. Ціна одна, але ви таки залишаєтеся із сукнею.

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Тільки в Одесі на скаргу «Мені нудно» вам скажуть: «Купіть піаніно!»

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– Сара, ти уявляєш, вчені з’ясували, що чоловік на день вимовляє близько 4000 слів, а жінки таки понад 8000.

Сара з кухні:

– Це все тому, що вам, негідникам, все по два рази треба повторювати!

– Шо?

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