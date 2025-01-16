І сьогодні ми дізнаємося мудру пораду від мадам Марік, а також як в Одесі борються з нудьгою, та ще й дещо:
Від Мадам Марік:
– Якщо чесно, шопінг набагато кращий, ніж психотерапія. Ціна одна, але ви таки залишаєтеся із сукнею.
***
Тільки в Одесі на скаргу «Мені нудно» вам скажуть: «Купіть піаніно!»
***
– Сара, ти уявляєш, вчені з’ясували, що чоловік на день вимовляє близько 4000 слів, а жінки таки понад 8000.
Сара з кухні:
– Це все тому, що вам, негідникам, все по два рази треба повторювати!
– Шо?
Читайте інші наші анекдоти:
- Що може встигнути чоловік, поки дружина наводить марафет;
- Ізя слухає Сарочку з відкритим ротом;
- Як стати ідеальним чоловіком.