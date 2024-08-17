Анекдот дня: из-за чего Роза Абрамовна должна лечь посреди улицы

— Фима, помнишь, ты мне одолжил 100 долларов, и я тебе их не вернул?

— Конечно, помню.

— Можно ещё раз у тебя занять?

*****

Два одессита рассматривают статую Свободы.

— Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру — в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.

*****

— Роза Абрамовна, скажите, вот вы идёте по улице, и вдруг начинается стрельба — и шо вы будете делать?

— Не знаю.

— Ну как же!? Вас что, не учили? Вы таки немедленно должны лечь!

— Ну и времена настали… Шоб женщине лечь в Одессе, теперь обязательно нужно ещё и стрелять?!

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