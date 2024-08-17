Анекдот дня: из-за чего Роза Абрамовна должна лечь посреди улицы

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— Фима, помнишь, ты мне одолжил 100 долларов, и я тебе их не вернул?
— Конечно, помню.
— Можно ещё раз у тебя занять?
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Два одессита рассматривают статую Свободы.
— Шо не говори, а это памятник тете Соне. Только она могла выйти встречать гостей с примусом в одной руке и квитанциями за квартиру — в другой. Да еще в ночнушке и в бигудях.
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— Роза Абрамовна, скажите, вот вы идёте по улице, и вдруг начинается стрельба — и шо вы будете делать?
— Не знаю.
— Ну как же!? Вас что, не учили? Вы таки немедленно должны лечь!
— Ну и времена настали… Шоб женщине лечь в Одессе, теперь обязательно нужно ещё и стрелять?!
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