Анекдот дня: чому Циля багато чим зобов’язана футболу

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеса. Привоз.
— Цей DVD-диск ліцензійний?
— Майже так.
Пасажири поїзда Москва-Одеса зрозуміли, що щось пішло не так, коли вагоном з напруженим обличчям пройшов Стівен Сігал.
Одеський дворик.
— Ти знаєш, Сара, найкращими моментами у своєму житті я завдячую футболу.
— Цилю, невже ти ходиш на стадіон вболівати за “Чорноморець”?
— Ні, туди ходить мій чоловік, а я тим часом ходжу до нашого сусіда Семи…
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