Анекдот дня: почему свадьба Фимы и Софочки ненадолго

Доброе утро, читатели! Новый день наступил, и мы рады предложить вам порцию свежих и забавных анекдотов. Начните утро с хорошего смеха и заряжайтесь позитивом на весь день! Читайте, смейтесь, смейтесь, смейтесь, смейтесь, смейтесь, смейтесь, смейтесь и наслаждайтесь!
— Сёма, ты знаешь, вчера твоя Циля вышла из дома и пошла налево!
— О! Так это она пошла на работу.
— Хм-м… А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо.
— О! Это она действительно пошла налево!
На Дерибасовской:
— Скажите, пожалуйста, который час?
— А сколько вам надо?
— Мне надо три часа.
Глядя на часы:
— Так чего вы так переживаете?! Вы ещё успеете!
— Роза Марковна, вы были на свадьбе Фимы и Софочки?
— Была! Это ненадолго…
— Почему вы так думаете?
— Таки я там познакомилась и с мамой жениха, и с мамой невесты. Они совершенно не подходят друг другу…
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