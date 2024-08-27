Анекдот дня: почему свадьба Фимы и Софочки ненадолго

— Сёма, ты знаешь, вчера твоя Циля вышла из дома и пошла налево!

— О! Так это она пошла на работу.

— Хм-м… А позавчера твоя Циля вышла из дома и пошла направо.

— О! Это она действительно пошла налево!

На Дерибасовской:

— Скажите, пожалуйста, который час?

— А сколько вам надо?

— Мне надо три часа.

Глядя на часы:

— Так чего вы так переживаете?! Вы ещё успеете!

— Роза Марковна, вы были на свадьбе Фимы и Софочки?

— Была! Это ненадолго…

— Почему вы так думаете?

— Таки я там познакомилась и с мамой жениха, и с мамой невесты. Они совершенно не подходят друг другу…

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