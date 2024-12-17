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Анекдот дня: кто зашел в тихий одесский дворик

Анекдот дня: кто зашел в тихий одесский дворик

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!

Посреди улицы разговаривают два одессита. К ним подходит третий. Долго молча слушает, затем резко разворачивается и, уходя, говорит:
— Ой! Та не морочьте мне голову…

В одесском трамвае женщина толкает какого-то старичка:
— Мужчина! Мужчина же!
— Извиняюсь, мадам, что-то не припомню, когда имел счастье доказать вам это…

Одесский дворик. Балкончики напротив. Тихий вечер.
— Твой пришёл?
— Нет, чтоб он сдох, а твой?
— А мой таки пришёл, чтоб он сдох рядом с твоим!..

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