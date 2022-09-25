Анекдот дня: Раечка и ее фасолевый суп

Анекдот дня: почему Яша больше не дружит с Изей Доброе утро, Одесса, одесситы и все примкнувшие к ним! Ну, вот и пятница (для кого «развратница», а для кого – рабочий день), а значит начинаем готовиться к выходным и настраиваемся на позитивную волну. Ну, и в наших защитников, конечно, верим и ждем от них хороших новостей. ПОДРОБНЕЕ

Анекдот дня: отчего у российских военных дергается глаз Доброе утро, Одесса. Весь мир боится путина и его «солдатиков» или ненавидит, но только украинцы над ними неприкрыто насмехаются. Посмеемся и мы еще раз. ПОДРОБНЕЕ

Украинцы высмеяли российского диктатора за объявление могилизации Путин, российский диктатор, все больше теряет связь с реальностью. Теперь он объявил в россии мобилизацию, которой, как он обещал раньше, «не будет». Украинцы традиционно высмеяли очередное безумное решение путлера, приближающее его конец. ПОДРОБНЕЕ