Анекдот дня: Раечка и ее фасолевый суп

Доброе утро, Одесса, одесситы и все примкнувшие к ним! Ну, вот и пятница (для кого «развратница», а для кого – рабочий день), а значит начинаем готовиться к выходным и настраиваемся на позитивную волну. Ну, и в наших защитников, конечно, верим и ждем от них хороших новостей.
Путин, российский диктатор, все больше теряет связь с реальностью. Теперь он объявил в россии мобилизацию, которой, как он обещал раньше, «не будет». Украинцы традиционно высмеяли очередное безумное решение путлера, приближающее его конец.
Доброе утро, одесситы! Ловите утренний совет: несмотря на непростые времена, не теряем бодрости духа, ждем хороших новостей и верим а нашу Победу. И да – кулачки за наших защитников держим крепко и помогаем – кто чем может.
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