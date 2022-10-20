Анекдот дня: Абраша, Циля и творог

Доброе утро, одесситы! Сегодня «Одесская жизнь» советует всем быть щедрыми во всех смыслах. Да, имеет смысл щедро донатить нашим защитникам, но не только: и о ближних своих забывать не стоит. И жадничать лишний раз не надо.
В общем, не уподобляйтесь героине нашего сегодняшнего анекдота:
– Абраша, что ты там опять жрёшь?
– Я творогу купил.
– А шо, ребёнку оставить уже никак?
– Там в холодильнике ещё лежит.
– А если мне тоже захочется?
– Там и тебе хватит.
– А если мама в гости придет, ты об ней уже не можешь подумать?
– Циля, поясняю на пальцах: Я КУПИЛ ТВОРОГУ НА ВСЕХ.
Пауза…
– А зачем ты потратил столько денег?..
Еще больше анекдотов:
- Роза и бумажник Мойши;
- Отчего котлеты Цили разного размера?
- Раечка и ее фасолевый суп;
- Абраша, деньги и женщины;
- Моня и пирог.