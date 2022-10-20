Анекдот дня: Абраша, Циля и творог

Доброе утро, одесситы! Сегодня «Одесская жизнь» советует всем быть щедрыми во всех смыслах. Да, имеет смысл щедро донатить нашим защитникам, но не только: и о ближних своих забывать не стоит. И жадничать лишний раз не надо.

В общем, не уподобляйтесь героине нашего сегодняшнего анекдота:

– Абраша, что ты там опять жрёшь?

– Я творогу купил.

– А шо, ребёнку оставить уже никак?

– Там в холодильнике ещё лежит.

– А если мне тоже захочется?

– Там и тебе хватит.

– А если мама в гости придет, ты об ней уже не можешь подумать?

– Циля, поясняю на пальцах: Я КУПИЛ ТВОРОГУ НА ВСЕХ.

Пауза…

– А зачем ты потратил столько денег?..

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