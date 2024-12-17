Анекдот дня: хто зайшов у тихий одеський дворик

Посеред вулиці розмовляють два одесити. До них підходить третій. Довго мовчки слухає, потім різко розвертається і, йдучи, каже:

— Ой! Та не морочте мені голову…

В одеському трамваї жінка штовхає якогось дідуся:

— Чоловік! Чоловік же!

— Вибачаюсь, мадам, щось не пригадаю, коли мав щастя довести це вам…

Одеський дворик. Балкончики навпаки. Тихий вечір.

— Твій прийшов?

— Ні, щоб він здох, а твій?

— А мій таки прийшов, щоб він здох поряд з твоїм!

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