Анекдот дня: что за вопли доносятся из одесской квартиры

Из одесской квартиры доносятся дьявольские вопли. Мать врывается в квартиру и кричит:

– Это что тут за дебил орёт?

– Это я, мама, пою!

– А… сынок! Ну пой, пой, соловушка.

***

– Сарочка, золотце, ты не хочешь нам что-нибудь спеть?

– Но, Абраша, гости уже собрались уходить.

– А мне кажется, они что-то не очень торопятся…

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