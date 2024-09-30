Анекдот дня: что за вопли доносятся из одесской квартиры

Всем привет и с началом новой рабочей недели! И пусть она окажется намного лучше предыдущей. А чтобы все лучилось именно так, начните ее с порции позитива от «Одесской жизни».
Из одесской квартиры доносятся дьявольские вопли. Мать врывается в квартиру и кричит:
– Это что тут за дебил орёт?
– Это я, мама, пою!
– А… сынок! Ну пой, пой, соловушка.
***
– Сарочка, золотце, ты не хочешь нам что-нибудь спеть?
– Но, Абраша, гости уже собрались уходить.
– А мне кажется, они что-то не очень торопятся…
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