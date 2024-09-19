Анекдот дня: что пишут на столбах у одесской консерватории

Утро доброе, неунывающие (так ведь?) одесситы! Пусть этот день принесет вам исключительно положительные эмоции и отличное настроение. А для «затравки» ловите свежую порцию одесского юмора.
Объявление на столбе возле одесской консерватории: «Всемирно известный квартет ищет двух скрипачей и виолончелиста».
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– Фаечка, как жизнь?
– Ой, Сонечка, та когда как: есть настроение – готовлю, нет настроения – жру…
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Циля:
– Знаешь шо, Фима… Вот если бы не ты, мы таки были бы идеальной парой…
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