Анекдот дня: какой породы продают щенков на Староконке

На вокзале:

— Граждане отъезжающие! Взвешиваемся на память об Одессе…

Одесса. В церкви напротив офиса с утра без перерыва бьют в колокола.

— Сёма, ты не знаешь, чего они звонят целый день?

— (меланхолично) Видимо, дозвониться не могут…

Одесса. Староконный рынок. Стоит тётенька с какими-то щенками. На вопрос, какая порода, отвечает:

— Породы мама — пудель, папа — подлец!

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