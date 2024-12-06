Анекдот дня: какой породы продают щенков на Староконке

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
На вокзале:
— Граждане отъезжающие! Взвешиваемся на память об Одессе…
Одесса. В церкви напротив офиса с утра без перерыва бьют в колокола.
— Сёма, ты не знаешь, чего они звонят целый день?
— (меланхолично) Видимо, дозвониться не могут…
Одесса. Староконный рынок. Стоит тётенька с какими-то щенками. На вопрос, какая порода, отвечает:
— Породы мама — пудель, папа — подлец!
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