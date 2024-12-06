Анекдот дня: якої породи продають щенят на Староконці

На вокзалі:

— Громадяни, що від’їжджають! Зважуємось на згадку про Одесу…

Одеса. У церкві навпроти офісу з ранку без перерви б’ють у дзвони.

— Сема, ти не знаєш, чого вони дзвонять цілий день?

— (меланхолійно) Мабуть, додзвонитися не можуть…

Одеса. Старокінний ринок. Стоїть тітонька з якимись цуценятами. На запитання, яка порода відповідає:

— Породи мама — пудель, тато — негідник!

У нас є й інші анекдоти: