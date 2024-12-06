Анекдот дня: якої породи продають щенят на Староконці

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки – ми підготували вам свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій та позитив гарантовані! Читайте та насолоджуйтесь!
На вокзалі:
— Громадяни, що від’їжджають! Зважуємось на згадку про Одесу…
Одеса. У церкві навпроти офісу з ранку без перерви б’ють у дзвони.
— Сема, ти не знаєш, чого вони дзвонять цілий день?
— (меланхолійно) Мабуть, додзвонитися не можуть…
Одеса. Старокінний ринок. Стоїть тітонька з якимись цуценятами. На запитання, яка порода відповідає:
— Породи мама — пудель, тато — негідник!
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