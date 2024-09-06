Анекдот дня: какими бывают одесситы

Одесса. Семья рыбачит. Сын:

— Папа, а почему твой поплавок стоит, а у дедушки лежит?

Голос бабушки за спиной:

— Ой, Сёма, когда у дедушки стоял… Шо он только не ловил!

— Семочка, радость моя! Ты после женитьбы похудел и осунулся, она шо, не кормит тебя?!

— Мама, ну шо вы такое говорите, свадьба была только вчера…

Одесситы бывают рассеянные и сосредоточенные: рассеянные — они рассеяны по всему свету, а сосредоточенные — сосредоточены только в Одессе.

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