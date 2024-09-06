Анекдот дня: якими бувають одесити

Доброго ранку, читачі! Новий день настав, і ми раді запропонувати вам порцію свіжих і кумедних анекдотів. Почніть ранок з гарного сміху і заряджайтеся позитивом на весь день! Читайте, смійтеся і насолоджуйтеся!
Одеса. Сім’я рибалить. Син:
— Тату, а чому твій поплавок стоїть, а в дідуся лежить?
Голос бабусі за спиною:
— Ой, Сьома, коли в дідуся стояв… Шо він тільки не ловив!
— Семочко, радість моя! Ти після одруження схуд і змарнів, вона шо, не годує тебе?!
— Мамо, ну шо ви таке говорите, весілля було тільки вчора…
Одесити бувають розсіяні і зосереджені: розсіяні — вони розсіяні по всьому світу, а зосереджені — зосереджені тільки в Одесі.
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