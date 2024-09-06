Анекдот дня: якими бувають одесити

Одеса. Сім’я рибалить. Син:

— Тату, а чому твій поплавок стоїть, а в дідуся лежить?

Голос бабусі за спиною:

— Ой, Сьома, коли в дідуся стояв… Шо він тільки не ловив!

— Семочко, радість моя! Ти після одруження схуд і змарнів, вона шо, не годує тебе?!

— Мамо, ну шо ви таке говорите, весілля було тільки вчора…

Одесити бувають розсіяні і зосереджені: розсіяні — вони розсіяні по всьому світу, а зосереджені — зосереджені тільки в Одесі.

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