Анекдот дня: как Семён Маркович узнает время по солнцу

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!
— Семён Маркович, а как вы узнаёте время? Вы таки носите часы или смотрите в мобильный телефон?
— Ни то и ни другое! Я определяю время по солнцу.
— Ха! Так ведь сегодня пасмурно!
— Розочка, солнце моё, скажи, сколько уже времени?
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Рабинович пишет письмо в «Одесскую Жизнь»:
— Уважаемый редактор, если вы не перестанете публиковать в вашей газете анекдоты о скупых евреях, я перестану просить почитать вашу газету у своей соседки.
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— Представляешь, Жора, вчера я встретил в парке Шевченко очаровательную блондинку, которая прогуливала собачку. Я ей говорю для начала:
— У вас таки изумительная собачка! Я уже много лет мечтаю заиметь такую же!
— И шо же произошло дальше?
— Она оставила мне свою дворняжку и ушла.
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