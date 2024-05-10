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Анекдот дня: как Семён Маркович узнает время по солнцу

Анекдот дня: как Семён Маркович узнает время по солнцу

Всем доброе утро! Новый день уже настал и мы традиционно приготовили подборку свежих анекдотов, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться до ушей! Читайте, смейтесь и начинайте свой день с юмором!

— Семён Маркович, а как вы узнаёте время? Вы таки носите часы или смотрите в мобильный телефон?
— Ни то и ни другое! Я определяю время по солнцу.
— Ха! Так ведь сегодня пасмурно!
— Розочка, солнце моё, скажи, сколько уже времени?

*****

Рабинович пишет письмо в «Одесскую Жизнь»:
— Уважаемый редактор, если вы не перестанете публиковать в вашей газете анекдоты о скупых евреях, я перестану просить почитать вашу газету у своей соседки.

*****

— Представляешь, Жора, вчера я встретил в парке Шевченко очаровательную блондинку, которая прогуливала собачку. Я ей говорю для начала: 
— У вас таки изумительная собачка! Я уже много лет мечтаю заиметь такую же!
— И шо же произошло дальше?
— Она оставила мне свою дворняжку и ушла.

У нас есть и другие анекдоты:

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