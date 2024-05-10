Анекдот дня: як Семен Маркович дізнається час за сонцем

— Семене Марковичу, а як ви дізнаєтеся час? Ви таки носите годинник чи дивитеся в мобільний телефон?

— Ні те й ні інше! Я визначаю час за сонцем.

— Ха! Так адже сьогодні похмуро!

— Розочко, сонце моє, скажи, скільки вже часу?

*****

Рабінович пише листа в «Одеське Життя»:

— Шановний редакторе, якщо ви не перестанете публікувати у вашій газеті анекдоти про скупих євреїв, я перестану просити почитати вашу газету у своєї сусідки.

*****

— Уявляєш, Жоро, учора я зустрів у парку Шевченка чарівну блондинку, яка прогулювала собачку. Я їй кажу для початку:

— У вас таки дивовижна собачка! Я вже багато років мрію отримати таку саму!

— І шо ж сталося далі?

— Вона залишила мені свою дворняжку і пішла.

У нас є й інші анекдоти: