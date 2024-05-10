Анекдот дня: як Семен Маркович дізнається час за сонцем

Всім доброго ранку! Новий день уже настав і ми традиційно приготували добірку свіжих анекдотів, які піднімуть настрій і змусять посміхнутися до вух! Читайте, смійтеся і починайте свій день із гумором!
— Семене Марковичу, а як ви дізнаєтеся час? Ви таки носите годинник чи дивитеся в мобільний телефон?
— Ні те й ні інше! Я визначаю час за сонцем.
— Ха! Так адже сьогодні похмуро!
— Розочко, сонце моє, скажи, скільки вже часу?
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Рабінович пише листа в «Одеське Життя»:
— Шановний редакторе, якщо ви не перестанете публікувати у вашій газеті анекдоти про скупих євреїв, я перестану просити почитати вашу газету у своєї сусідки.
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— Уявляєш, Жоро, учора я зустрів у парку Шевченка чарівну блондинку, яка прогулювала собачку. Я їй кажу для початку:
— У вас таки дивовижна собачка! Я вже багато років мрію отримати таку саму!
— І шо ж сталося далі?
— Вона залишила мені свою дворняжку і пішла.
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