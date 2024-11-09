Анекдот дня: как приезжим в Одессе поскорее море увидеть

Одесские водители маршруток одной рукой распоряжаются деньгами народа более оперативно, чем весь кабинет министров Украины.

Встречаются две одесситки.

— Сара, как ты можешь так изменять своему мужу?

— Как все. А что, ты знаешь другой способ?

Одесса. К сидящему в сквере на лавочке еврею, подходит супружеская пара.

— Вы не подскажете, как нам лучше доехать? — обращается к нему жена, — моему мужу не терпится поскорее море увидеть!

— Поскорее море увидеть? — переспрашивает еврей, — и зачем вам куда-то ехать? — Вы его вон на то дерево подсадите.

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