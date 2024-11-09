Анекдот дня: как приезжим в Одессе поскорее море увидеть

Доброе утро, друзья! Начните свой день с улыбки — мы подготовили для вас свежую порцию анекдотов. Хорошее настроение и позитив гарантированы! Читайте и наслаждайтесь!
Одесские водители маршруток одной рукой распоряжаются деньгами народа более оперативно, чем весь кабинет министров Украины.
Встречаются две одесситки.
— Сара, как ты можешь так изменять своему мужу?
— Как все. А что, ты знаешь другой способ?
Одесса. К сидящему в сквере на лавочке еврею, подходит супружеская пара.
— Вы не подскажете, как нам лучше доехать? — обращается к нему жена, — моему мужу не терпится поскорее море увидеть!
— Поскорее море увидеть? — переспрашивает еврей, — и зачем вам куда-то ехать? — Вы его вон на то дерево подсадите.
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