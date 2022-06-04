Анекдот дня: что попросил Макрон для путина

Доброе утро, Одесса! Вот мы и дождались выходных. Но особо расслабляться не стоит, ведь на дворе 101-й день войны. А значит по полной отдыхать будем уже после нашей победы. А пока смеемся над врагами. Благо, поводов они для этого дают более чем достаточно.
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Доброе утро, одесситы! Ну вот, дождались мы и лета… Да, не очень-то оно в этом году «традиционное» выдалось. Но унывать все таки не стоит: ведь все плохое когда-нибудь закончится. Так что верим в нашу скорую победу, молимся за наших защитников и не ходим на заминированные пляжи.
А чтобы начать этот день с позитивного настроя, предлагаем вам немного отвлечься от грустных мыслей, а поможет нам в этом забавный одесский анекдот.
«Ассоль уже не та…» — так названа марка, основой которой послужила картина известного одесского художника Виктора Джеваги, впервые представленная на Международном конкурсе карикатуристов «Русский военный корабль, иди нах*й».
Доброе утро, мы из Одессы! И стало быть, не теряем бодрости духа. Ну и держим кулачки за наших защитников. И при этом помним: все плохое, что есть сейчас в нашей жизни, когда-нибудь закончится, а старый добрый одесский юмор останется с нами навсегда.
И сегодня предлагаем вам снова вспомнить неунывающую одесситку Розу Марковну.
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