Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: что попросил Макрон для путина

Анекдот дня: что попросил Макрон для путина

Доброе утро, Одесса! Вот мы и дождались выходных. Но особо расслабляться не стоит, ведь на дворе 101-й день войны. А значит по полной отдыхать будем уже после нашей победы. А пока смеемся над врагами. Благо, поводов они для этого дают более чем достаточно.

Макрон призвал пластических хирургов предоставлять россии ботокс, чтобы сохранить лицо путина.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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