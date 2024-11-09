Анекдот дня: як приїжджим в Одесі скоріше море побачити

Одеські водії маршруток однією рукою розпоряджаються грошима народу оперативніше, ніж весь кабінет міністрів України.

Зустрічаються дві одеситки.

— Сара, як ти можеш так зраджувати свого чоловіка?

— Як усі. А ти знаєш інший спосіб?

Одеса. До єврея, що сидить у сквері на лавці, підходить подружня пара.

— Ви не скажете, як нам краще доїхати? — звертається до нього дружина, — моєму чоловікові не терпиться швидше побачити море!

— Скоріше море побачити? — перепитує єврей,— і навіщо кудись їхати? — Ви його на те дерево підсадите.

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