Анекдот дня: як приїжджим в Одесі скоріше море побачити

Доброго ранку, друзі! Почніть свій день з посмішки — ми підготували для вас свіжу порцію анекдотів. Гарний настрій і позитив гарантовані! Читайте і насолоджуйтеся!
Одеські водії маршруток однією рукою розпоряджаються грошима народу оперативніше, ніж весь кабінет міністрів України.
Зустрічаються дві одеситки.
— Сара, як ти можеш так зраджувати свого чоловіка?
— Як усі. А ти знаєш інший спосіб?
Одеса. До єврея, що сидить у сквері на лавці, підходить подружня пара.
— Ви не скажете, як нам краще доїхати? — звертається до нього дружина, — моєму чоловікові не терпиться швидше побачити море!
— Скоріше море побачити? — перепитує єврей,— і навіщо кудись їхати? — Ви його на те дерево підсадите.
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