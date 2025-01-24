В одесском трамвае:

— Вы выходите?

— Это мое дело…

— Да, но я выхожу!

— Это ваше дело.

— Но вы мне загораживаете!

— Это другое дело.

Мужик в Одессе останавливает тачку:

— Шеф, мне на Деpибасовскую!

Садится. Пpоезжают 10 метpов, водила тоpмозит, pаспахивает двеpцу:

— Пpошу, Деpибасовская!

Мужик в недоумении:

— Так что ж ты сpазу не сказал?!

Водила:

— А я думал, вы с шиком хотите…

Разговор двух евреев в Одессе:

— Скажите пожалуйста, на что мне сесть, чтоб попасть на Дерибасовскую?

— Садитесь на жопу, вы уже на Дерибасовской!

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