В одесском трамвае:
— Вы выходите?
— Это мое дело…
— Да, но я выхожу!
— Это ваше дело.
— Но вы мне загораживаете!
— Это другое дело.
Мужик в Одессе останавливает тачку:
— Шеф, мне на Деpибасовскую!
Садится. Пpоезжают 10 метpов, водила тоpмозит, pаспахивает двеpцу:
— Пpошу, Деpибасовская!
Мужик в недоумении:
— Так что ж ты сpазу не сказал?!
Водила:
— А я думал, вы с шиком хотите…
Разговор двух евреев в Одессе:
— Скажите пожалуйста, на что мне сесть, чтоб попасть на Дерибасовскую?
— Садитесь на жопу, вы уже на Дерибасовской!
У нас есть и другие анекдоты: