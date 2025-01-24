В одеському трамваї:
— Ви виходите?
— Це моя справа…
— Так, але я виходжу!
— Це ваша справа.
— Але ж ви мені загороджуєте!
— Це інша річ.
Чоловік в Одесі зупиняє тачку:
— Шеф, мені на Дерибасівську!
Сідає. Проїжджають 10 метрів, водила гальмує, розорює дверцята:
— Прошу, Дерибасівська!
Чоловік здивований:
— Так що ж ти відразу не сказав?!
Водила:
— А я думав, ви хочете з шиком…
Розмова двох євреїв в Одесі:
— Скажіть, будь ласка, на що мені сісти, щоб потрапити на Дерибасівську?
— Сідайте на дупу, ви вже на Дерибасівській!
У нас є й інші анекдоти: