В одеському трамваї:

— Ви виходите?

— Це моя справа…

— Так, але я виходжу!

— Це ваша справа.

— Але ж ви мені загороджуєте!

— Це інша річ.

Чоловік в Одесі зупиняє тачку:

— Шеф, мені на Дерибасівську!

Сідає. Проїжджають 10 метрів, водила гальмує, розорює дверцята:

— Прошу, Дерибасівська!

Чоловік здивований:

— Так що ж ти відразу не сказав?!

Водила:

— А я думав, ви хочете з шиком…

Розмова двох євреїв в Одесі:

— Скажіть, будь ласка, на що мені сісти, щоб потрапити на Дерибасівську?

— Сідайте на дупу, ви вже на Дерибасівській!

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